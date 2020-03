Cor Sport – Le richieste del calcio al Governo

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, saranno quattro le richieste che le Leghe calcistiche faranno al Governo per affrontare la crisi scaturita dall’emergenza Coronavirus. La prima chiede esenzione fiscale per tutto il periodo di inattività. In più verrà chiesto di accelerare il processo per varare delle nuove leggi per stadi e diritti TV.

Si chiede poi il ritorno degli sponsor legati alle scommesse, con una percentuale sul volume delle giocate che finisca direttamente nelle casse dei club. Si parla anche di taglio degli stipendi dei giocatori proporzionato al periodo di stop dei campionato. Infine le Leghe calcistiche richiedono un nuovo gioco stile “Totocalcio”, i cui proventi siano destinati solo al calcio e ai club.