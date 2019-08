Gary Medel nella giornata di ieri è arrivato in Italia a Venezia e ad accoglierlo ha trovato Marco di Vaio che lo ha poi accompagnato a Bologna. Al suo arrivo all’aeroporto ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Penso che a Bologna farò bene, Sono stato per due stagioni in un campionato competitivo anche se spesso non è considerato tale. Ma avevo grande voglia di tornare in Italia, per dimostrare di poter fare ancora bene qui.”

Scheda 1 di 4