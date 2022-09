Cor Sport – La tesi di Thiago Motta: “Nessuna paura del pallone”

Il neo tecnico del Bologna ha incentrato la sua tesi sul ruolo del pallone, non solo come attrezzo sportivo ma pedagogico, che accompagna i bambini fin dai primi passi.

Per quanto riguarda il calcio giocato dal punto di vista tattico, Motta si è poi soffermato sulla diversa declinazione del concetto di verticalizzazione nelle esperienze da giocatore con Mourinho e Gasperini, in un viaggio che ha toccato anche Ancelotti e il Leeds di Bielsa. I tre concetti cardine di Motta: 1) La fase difensiva deve essere volta al recupero più rapido possibile della palla, 2) Per un calcio d'attacco bisogna volere e ottenere il possesso della palla, 3) Per ottenere un calcio dominante bisogna non avere paura del pallone.