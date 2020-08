Cor Sport – La stagione dei cambiamenti

I rebus di ruolo che Mihajlovic dovrà risolvere in vista della prossima stagione non sono pochi. E inizialmente non potrà essere lui a metterci mano, o almeno non di persona: la positività da Coronavirus costringerà il tecnico serbo a una quarantena di almeno quattordici giorni, per tanto toccherà al suo vice Tanjga pilotare eventuali cambiamenti tecnici alla squadra.

Il primo dilemma riguarda Musa Barrow. Arrivato a Bologna come attaccante centrale, il gambiano ex Atalanta ha mostrato di trovarsi perfettamente a suo agio nel ruolo di esterno offensivo sinistro, e a Mihajlovic l’idea di cambiargli posizione in campo inizia a creare qualche riflessione. Un altro dubbio che circola nella mente di Sinisa riguarda Takehiro Tomiyasu: l’arrivo di De Silvestri sembra spingere sempre di più il giapponese nel ruolo di difensore centrale, ma anche in questo caso Mihajlovic riflette perchè da terzino destro Tomi è stato tra i più positivi della scorsa stagione. Ruolo da difensore centrale che potrebbe ricoprire anche Medel, che lo ha già fatto in diverse occasioni nel corso della sua carriera. Insomma, i dubbi sono tanti, e le risposte al momento poche.