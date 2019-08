Cor Sport – La sinergia sulle fasce è la chiave di questo Bologna

Nelle amichevoli disputate nel precampionato e nel debutto ufficiale contro il Pisa è chiaramente emerso che uno dei punti di forza di questo nuovo Bologna è la sinergia tra il terzino e l’esterno alto d’attacco, con la collaborazione dei mediani; emblematico di questo atteggiamento è il gol di Palacio contro il Pisa, giunto dopo una bella imbucata, così come le discese sulla fascia di Tomiyasu. I terzini del Bologna abbinano fisicità e progressione palla al piede, mentre in posizione più avanzata ci sono giocatori di grande qualità.

La pensa così Carlo Nervo, per più di un decennio giocatore rossoblù: “«Qualcuno mi ha chiesto se Orsolini mi assomiglia. Ma lo avete visto? Io correvo, lui è un giocatore di qualità, con due ottimi piedi. Oltre a saltare l’uomo rientra, calcia benissimo. E’ un giocatore completo. Diventerà fortissimo, ne sono certo. Così come Dijks. Lo scorso anno ha fatto vedere cose straordinarie e quest’anno, con il fisico che si ritrova e dopo aver superato il problema legato alla lingua, potrà solo migliorare. Anche Sansone è di qualità. Senza parlare di Palacio o Skov Olsen. Vi dico la verità, mi sembra che quest’anno Saputo abbia cambiato decisamente passo e faccia sul serio. Non vedo l’ora di avere un giorno libero per venire al Dall’Ara per godermi questo Bologna.”

Fonte: Corriere dello Sport