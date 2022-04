Cor Sport – La rinascita di Dijks. Il ‘trattore’ è tornato?

Mitchell Dijks è tornato ‘il trattore’ che avevamo visto nella sua prima stagione in rossoblù. “Ho fatto anche meditazione, ho lavorato sulla mia testa, focalizzato i miei problemi e ora mi sento più forte”. Queste le parole...

Redazione TuttoBolognaWeb

Mitchell Dijks è tornato ‘il trattore’ che avevamo visto nella sua prima stagione in rossoblù. “Ho fatto anche meditazione, ho lavorato sulla mia testa, focalizzato i miei problemi e ora mi sento più forte”. Queste le parole dell'esterno olandese al termine della partita con la Samp. Che ‘il trattore’ sia tornato ne sono prova le ultime due sfide del Bologna contro Milan e Sampdoria. L’ultima partita, in particolare, è servita a Mitchell per rimettersi in moto sulla fascia: due assist, dai-e-vai, cross, colpi di testa. Ci si chiede dove fosse finito il terzino classe '93 prima di queste partite. “Dopo la gara con il Milan ho parlato con Mihajlovic in videochiamata e abbiamo avuto una bella conversazione. Mi ha detto che se continuo con questa intensità giocherò ogni gara”.

Rimangono sette partite a Mitchell per dimostrare alla società che lui è l’uomo su cui puntare e convincerla a credere in lui. Il problema riguarda il contratto che scadrebbe a giugno 2023: lui vorrebbe un rinnovo, si trova bene in rossoblù, ma la società fa un passo indietro perchè vuole capire se il giocatore è ancora affidabile. Sono arrivate due buone prestazioni, ora deve trovare un equilibrio dimostrando regolarità nelle prestazioni se vuole confermarsi a Bologna. “La mia stagione è iniziata un po’ a rilento poi ho subìto un infortunio che mi ha fermato”. A proposito di infortuni, da quando è arrivato a Bologna, Dijks è stato tormentato da stiramenti, acciacchi e influenze che gli hanno fatto saltare ben 52 partite. Ne ha giocate 75 dal suo arrivo nella stagione 18/19. La sua prima annata in rossoblù è stata anche la migliore: 25 presenze e un gol.

Quella di Dijks è stata una vera e propria rinascita se si pensa alle dichiarazioni non remote di Mihajlovic: “Skov Olsen e Dijks sono due giocatori che non hanno più piacere di stare qua a Bologna e perciò devono andare via. Non posso avere in squadra gente che si tira fuori nel momento del bisogno”. Parole che risalgono al post Verona-Bologna del 21 gennaio. Il giorno dopo Mitchell aveva risposto così su Instagram: “Ho visto alcuni messaggi nei quali si dice che non sono più felice di giocare a Bologna. Ciò non è assolutamente vero”. Skov Olsen è partito, ma l’olandese, da quel giorno, ha lavorato duro per guadagnarsi la fiducia del mister, in un percorso culminato nella gara contro la Sampdoria. Ora deve continuare su questa strada.