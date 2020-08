Cor Sport – La Primavera di Sinisa

Dalla Primavera alla prima squadra. Il passo sembra enorme, ma in vista della prossima stagione per molti giovani rossoblù sarà più breve del previsto. Sì, perchè già nell’ultimo campionato qualcuno di loro ha calcato il campo di alcuni degli stadi più prestigiosi d’Italia: pensiamo a Juwara, Baldursson o Cangiano. L’anno prossimo non vorranno più essere solo delle comparse, ma delle presenze stabili all’interno del gruppo di Mihajlovic.

Da questo punto di vista sarà decisivo il lavoro che svolgeranno in sinergia il tecnico serbo e Luciano Zauri, che da quest’anno guiderà la Primavera rossoblù. Possibile che alcuni di questi giovani possano anche avere una chance già dal ritiro di Pinzolo che partirà tra una settimana, certo è che molti di loro lo sperano. Tra tutti certamente quello più avanti è Juwara, che è subentrato diverse volte nello scorso campionato segnando anche un gol decisivo a San Siro contro l’Inter. Mihajlovic sembra intenzionato a puntare su di lui, così come su Baldursson, lanciato in svariate occasioni a gara in corso nella mediana rossoblù. Tutta esperienza che potrà tornare utile nella prossima stagione.