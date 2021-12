Cor Sport – La Moviola di Sassuolo – Bologna

La moviola del Corriere dello Sport che analizza la prestazione dell'arbitro Fabbri

Come riporta il Corriere dello Sport, che ha analizzato la direzione di gara dell'arbitro Fabbri, l'arbitraggio non ha influito in maniera decisiva sul risultato dell'incontro ma è stata macchiata da alcune piccole sbavature. Il primo episodio controverso potrebbe essere il primo gol, che vede Orsolini scattare in posizione regolare sul lancio millimetrico di Dominguez, bravo in quell'occasione il guardalinee Sacchi a non alzare la bandierina, lettura corretta e nessuna polemica sulla posizione regolare di Orsolini. Meno preciso Fabbri per quanto riguarda le sanzioni disciplinari: manca un giallo per Traore per un entrata volontaria e aggressiva su Dominguez e uno ancor più palese a Defrel per un intervento da killer su Hickey.