Cor Sport – La grinta di Medel al servizio di Sinisa

Il calciomercato sta per consegnare a Sinisa Mihajlovic il centrocampista tanto richiesto, forse l’ultimo innesto di questa campagna acquisti. Gary Medel, secondo Stadio, è a Bologna, mentre oggi sosterrà le visite mediche. Il cileno sarà subito a disposizione del tecnico dal momento che con il Besiktas ha anche disputato l’ultima partita di campionato.

Un calciatore già pronto, per qualità, temperamento, carisma e condizione fisica, proprio come chiedeva Sinisa. Il tecnico del Bologna lo voleva fortemente, in particolare per la combattività e il temperamento del cileno, il capitano della Roja può contribuire alla causa rossoblù grazie alla sua grinta e alla sua esperienza. La concorrenza era forte, l’Universitad Catolica, club cileno dove Medel è cresciuto, lo aveva richiamato in patria, il Marsiglia invece gli avrebbe garantito un ingaggio importante, ma la voglia di tornare in Italia ha prevalso, tanto che si ridurrà l’ingaggio, pronto per lui un biennale da 1,7 milioni con opzione per il terzo. Al Besiktas invece andranno 1,5 milioni di euro. Il Bologna per il derby contro la Spal potrebbe far scendere in campo, dall’inizio o a partita in corso, un nuovo leader del centrocampo. Lo riporta il Corriere dello Sport.