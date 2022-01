Cor Sport – La furia di Fenucci e la remissività di Giulini

Lo scontro tra i due club è cominciato sabato in Lega

Oltre alla durissima nota che il Bologna ha indirizzato alla Lega, Fenucci non avrebbe gradito il comportamento del presidente Giulini: quest’ultimo non avrebbe accettato lo spostamento della partita al mercoledì, data che avrebbe consentito a Mihajlovic di fare un allenamento in più. Ieri mattina il club sardo ha comunicato che la proposta del recupero non è stata fatta dal Cagliari e che nella votazione il presidente Tommaso Giulini si è astenuto.