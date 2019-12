Cor Sport – La difesa continua a incassare

Nonostante sia arrivata la vittoria quella con il Napoli è stata la nona partita consecutiva in cui il Bologna ha subito almeno un gol e in tutto sono state 17 le reti a sfavore dall’ultima uscita in cui rossoblù hanno mantenuto la porta inviolata, ovvero dal pareggio di settembre per 0-0 con il Genoa.

Le motivazioni sono molteplici, ma certamente non ha aiutato non essere riusciti a dare continuità ad uno specifico quartetto principalmente a causa di infortuni e squalifiche. Nel frattempo ieri alla seduta di scarico non ha preso parte Mattia Bani, il centrale italiano con il Napoli aveva accusato un fastidio alla coscia, ma era stato in grado di terminare la partita. Lo riporta il Corriere dello Sport.