Cor Sport – La città non si scalda

Ieri solo in 10.000 al Dall’Ara

I gruppi della curva Bulgarelli continuano la loro protesta: aspettano l’arrivo del pullman della squadra ma entrano poi allo stadio come singoli e non come gruppi organizzati. Ieri hanno accolto la squadra con due striscioni: il primo recitava “Solo vincere” e il secondo “Tocca a voi”. Purtroppo sul campo non è arrivata la vittoria che i tifosi si aspettavano e il calore del pubblico durante l’incontro è mancato. Le ragioni per protestare ai tifosi non mancano ma facendo così tutto ciò diventa un autogol verso la propria squadra.