Cor Sport – Kyriakopoulos si prepara all’esordio contro la Fiorentina

Come analizza il Corriere dello Sport, il ragazzo non era la prima scelta della società. Però, quando è stato fatto il suo nome a Thiago Motta, il tecnico ha risposto subito in modo positivo. Su quella fascia ha trovato il suo connazionale Lykogiannis con il quale ha già parlato a lungo dopo l'allenamento di ieri. Un vantaggio in più per il nuovo acquisto rossoblù. Ha già tanta esperienza in Serie A (90 presenze) ma ha raccontato come ci siano delle situazioni che ancora lo sorprendono come quando ha giocato per la prima volta contro la Juventus o quando ha affrontato Dybala, l'avversario più complicato contro cui giocare secondo lui. Con il suo arrivo continua la tradizione dei giocatori ellenici per il Bologna: oltre Lykogiannis, negli ultimi anni hanno vestito la maglia rossoblù Oikonomou, Zagorakis, Kone, Christodoulopoulos e Torosidis.