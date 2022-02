Cor Sport – Kasius e Aebischer dovranno farsi trovare pronti al più presto

Gli esordi dei nuovi arrivi Aebischer e Kasius hanno dato indicazioni importanti, ma servirà del tempo ad entrambi per ambientarsi nel nuovo campionato

Entrambi hanno debuttato in Serie A domenica subentrando nel match pareggiato contro l'Empoli: lo svizzero è subentrato negli ultimi 15 minuti, toccando molti palloni e recuperandone altrettanti, ma bisognerà valutarne la tenuta nel corso di un match intero per valutare il suo approccio a un gioco così fisico, tattico e d'attenzione; Kasius invece ha giocato 25 minuti in cui è sembrato molto coraggioso e propositivo in fase offensiva, ma meno attento in fase difensiva, perché se il coraggio è importante lo è anche il tempo e il sapersi adattare a ciò che chiede l'allenatore, pur contento della prova dell'olandese. Per lui potrebbe esserci anche un occasione contro la Lazio vista la squalifica di De Silvestri, ma visti i pochi allenamenti Mihajlovic potrebbe optare per un'altra opzione.