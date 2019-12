Cor Sport – Instaurare una mentalità vincente

Sinisa Mihajlovic non partirà con la squadra per la trasferta di Udine, ma farà tutto ciò che gli è possibile per stare vicino alla squadra. Il tecnico, rispetto alle settimane di assenza forzata, può ora seguire l’iter di preparazione alla partita e infatti oggi presenzierà alla riunione tecnica, mentre stasera sarà in collegamento con la panchina.

C’è bisogno di tornare a dare continuità alle vittorie a cominciare proprio da stasera, domenica c’è il Milan, partita in cui Sinisa potrebbe andare in panchina, ma prima c’è la sfida di Coppa Italia e vincere aiuta a vincere. Chi la spunterà se la vedrà agli ottavi con la Juventus. Lo riporta il Corriere dello Sport.