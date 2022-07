Cor Sport – Incredibile Sinisa

'Incredibile Sinisa - scrive il Cor Sport - Mihajlovic dribbla il no dei medici per dare la carica al Bologna'. Il tecnico ha parlato a tutta la squadra prima della seduta di allenamento pomeridiana, poi ha assistito all'allenamento da bordo campo nonostante il no dei medici e il caldo. Attorno alle 16 Sinisa è arrivato in sede, per uscirne attorno alle 19, nel mezzo non solo l'allenamento ma anche colloqui con Marco Di Vaio e Giovanni Sartori. A Bologna in questi giorni c'è anche la nipotina di Sinisa in modo tale che possano passare qualche giorno assieme.