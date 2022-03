Cor Sport – Il supporto della famiglia per Mihajlovic

“La forza della vita”. Così si è espressa su Instagram Arianna, la moglie di Sinisa, nelle ore successive all’annuncio pubblico del marito che nei prossimi giorni verrà nuovamente ricoverato al Sant’Orsola di Bologna. Dopo la conferenza...

Dopo la conferenza stampa di ieri, Mihalovic si è recato nella sua casa a Roma per stringersi ai suoi cari. Non è una novità che l’allenatore trascorra i giorni liberi con la sua famiglia, ma in questo momento ne ha avuto più bisogno che mai. Anche la figlia Virginia ha espresso solidarietà verso il padre: “Ti vogliamo bene, sempre al tuo fianco”. Arianna è la roccia della famiglia: “Mia moglie è forte, è l’unica persona che conosco che ha più palle di me. Senza di lei non ce l’avrei fatta” diceva Mihajlovic poco più di due anni fa dopo il trapianto di midollo. Verso i figli ha sempre mostrato coraggio: “Ho chiesto loro di non venire in ospedale col muso lungo e di non guardarmi come un malato. D’altra parte, io non ho mai guardato loro con gli occhi di un malato. Il comportamento dei miei figli avrebbe riflettuto il mio. Se mi fossi mostrato debole io, sarebbero stati deboli loro. Perciò hanno visto un padre dimagrire 15 kg, ma con lo spirito combattivo e fiducioso di sempre”.