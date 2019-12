Bologna – Il punto dall’infermeria

Non sono sopraggiunti nuovi infortuni in casa rossoblù, ma comunque c’è stato qualche imprevisto con cui convivere in questi giorni: Blerim Dzemaili non partirà per Udine a causa di un affaticamento, anche per Mattia Bani si è presentato un problema simile, ma entrambi dovrebbero esserci con il Milan. Contro i rossoneri è pronto a tornare, almeno in panchina, Federico Santander che ha ripreso a lavorare con i compagni.

Migliorano le condizioni di Soriano e Dijks, anche se è difficile immaginare che possano tornare in campo prima di 15 giorni, mentre chi sembra essere pienamente recuperato è Mattia Destro che contro il Napoli ha ricominciato a mettere minuti nelle gambe. Nessun guaio per Medel che contro i partenopei era uscito toccandosi una coscia. Lo riporta il Corriere dello Sport.