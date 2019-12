Cor Sport – Il Milan attende una risposta da Ibrahimovic

Da quando Ibrahimovic ha annunciato che tornerà a giocare in Italia, si è dato per scontato che lo svedese abbia già scelto il Milan. I rossoneri attendono Ibrahimovic come l’uomo della provvidenza, colui capace di dare la svolta in una stagione da incubo e nel frattempo l’offerta è stata spedita a Raiola. Si parla di un contratto da 6 milioni per 18 mesi più bonus, inoltre sono previste delle agevolazioni nei rinnovi degli assisti di Raiola al Milan, come Bonaventura.

Però ancora non ci sono sviluppi, mentre Boban e Maldini non hanno ricevuto risposta. All’interno del Milan insomma non danno l’arrivo dello svedese così scontato come all’esterno, c’è anche da sottolineare che Ibrahimovic ha richiesto cifre più alte di quelle offerte. Lo riporta il Corriere dello Sport.