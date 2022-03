Cor Sport – Il futuro di Mihajlovic e le mancate promesse sul mercato

Gli aggiornamenti di Stadio

La verità è che Sinisa, scrive Stadio, sente di non avere abbastanza giocatori per ambire in alto: non sono state mantenute le promesse. Per esempio, non sono mai arrivati un vice-Arnautovic, un sostituto di Tomiyasu e un centrocampista centrale. Il tecnico è dovuto ricorrere a Falcinelli che aveva vissuto l’ultimo anno ai margini del progetto. Motivi che stanno costringendo Sinisa a entrare nell’ordine di idee di andarsene. Il rapporto con Fenucci è buono, mentre quello con Bigon, già non dei migliori, si è aggravato dopo il mercato di gennaio dove sono arrivati Aebischer e Kasius, quando il mister si aspettava Martin Pereira e Ramsay. Il punto fondamentale è che Mihajlovic, ora, farebbe fatica a credere ancora nelle assicurazioni dettate dai capi rossoblù sulla costruzione del Bologna di domani; ha sempre creduto che Bologna sarebbe stata la piazza adatta per poter fare un calcio da zona Europa, ma a oggi manca l’ambizione di Saputo. A breve ci sarà sicuramente un confronto dove i due dovranno trovare un’intesa, altrimenti la squadra non svolterà.