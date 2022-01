Cor Sport – Il Bologna riprende ad allenarsi mentre spera nel ritorno di Barrow

Il Bologna ha ripreso ad allenarsi tra nuove indisponibilità e graditi ritorni. Musa Barrow trascina il Gambia, ma Sinisa spera di riaverlo a disposizione per la prossima sfida di campionato

Andreas Skov Olsen ha svolto solo terapie; Michell Dijks si è invece allenato serenamente con il gruppo, così come Jerdy Schouten che ha lavorato in gruppo per una cospicua parte del programma, con la speranza di tornare a completa disposizione per la prossima partita contro l'Empoli; in gruppo anche Federico Santander, mentre ancora assente Lorenzo De Silvestri alle prese con il covid, così come Nico Dominguez, che giovedì affronterà l'operazione alla spalla, e Gary Medel, via con la sua nazionale. Intanto occhi in Africa: ieri Musa Barrow ha trascinato il suo Gambia, segnando il gol vittoria nel match contro la Guinea e regalando i suoi il passaggio ai Quarti di finale dove affronteranno i padroni di casa del Camerun; in caso di eliminazione Musa tornerebbe disponibile in tempo utile per essere presente nella partita contro l'Empoli, mentre in caso contrario tornerebbe soltanto a competizione finita.