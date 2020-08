Cor Sport – Il Bologna è già carico

C’è tanta voglia di ripartire in casa Bologna. Il ritorno dei calciatori a Casteldebole nella giornata di ieri dopo le vacanze è stato molto positivo: l’aria che si respira è buona, c’è tanto lavoro da fare e tutti non vedono l’ora di mettersi all’opera. Chi non potrà farlo, almeno per il momento, è Sinisa Mihajlovic, fermato dal Coronavirus.

Il tecnico serbo è asintomatico, ma dovrà comunque effettuare un periodo di isolamento domiciliare di almeno quattordici giorni. A guidare i ragazzi ci sarà quindi il suo vice Tanjga, che ha trovato sin da subito un gruppo compatto e voglioso di ripartire. “Sono molto carico, non vedo l’ora di ricominciare”, ha detto Mitchell Dijks, non dopo aver rassicurato sulle condizioni di Mihajlovic. Per forza di cose non tutti i calciatori che si sono radunati ieri nel centro di allenamento rientrano nel progetto Mihajlovic: il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sottolinea a tal proposito che Falcinelli, Paz e Valencia non partiranno nemmeno per Pinzolo con il resto della squadra.