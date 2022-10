Cor Sport – Idea Ferguson al fianco di Medel

Con Joshua Zirkzee che sostituisce Arnautovic fermato dalla lombalgia non finiscono qui le idee di Motta per la partita di domani al Maradona di Napoli.

Il Bologna del tecnico italo-brasiliano dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Posch terzino destro bloccato, mentre in mezzo Bonifazi sembra in vantaggio su Soumaoro per affiancare Lucumi. Novità anche a centrocampo dove il tecnico avrebbe provato al coppia di mediani Ferguson-Medel, con Dominguez confermato in trequarti. In avanti, come detto, c'è Zirkzee prima punta, ma potrebbe esserci il ritorno di Barrow sinistro esterno con Orsolini dall'altra parte.