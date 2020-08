Cor Sport – I quattro punti fermi di Sinisa

Danilo, Medel, Poli e Palacio: sono i quattro veterani con cui ha parlato negli ultimi giorni Mihajlovic e su cui il tecnico serbo vuole puntare fortemente nella prossima stagione soprattutto in ottica spogliatoio. Il Corriere dello Sport in edicola oggi sottolinea come Sinisa li consideri fondamentali per la crescita dei giovani.

La situazione è differente se pensiamo al fattore campo: di questi quattro non tutti sono certi di essere titolari la prossima stagione, soprattutto Poli che ha visto nella seconda parte dello scorso campionato Dominguez, Svanberg e Schouten scavalcarlo nelle gerarchie. Discorso diverso per Danilo, punto fermo della difesa dell’ultimo anno, e per Medel, a cui difficilmente Mihajlovic ha rinunciato in mezzo al campo. Più delicata la situazione legata a Palacio: già nell’ultimo campionato la gestione delle sue energie è stata molto più importante rispetto a quanto visto nelle stagioni precedenti, e l’arrivo di un altro attaccante dal mercato potrebbe togliere ulteriore spazio al Trenza. Ciò nonostante Mihajlovic non vuole affatto rinunciare a questi quattro: il loro apporto umano è troppo importante.