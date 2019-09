Cor Sport – Gli impegni dei nazionali

Questa sosta sarà un’occasione per osservare Tomiyasu rappresentare la sua nazione, il Giappone oggi disputa un’amichevole contro il Paraguay, ma non ci sarà Santander, mentre martedì affronterà la Birmania per poi rientrare a Casteldebole. Grande presenza dei giocatori del Bologna nelle selezioni giovanili: Corbo con l’Under-20 se la vedrà oggi con la Polonia e lunedì con la Repubblica Ceca, mentre Skov Olsen, impegnato con la Danimarca Under-21, giocherà domani con l’Ungheria e martedì con la Romania. Un unico impegno invece per la Svezia U-21 di Svanberg: martedì c’è l’Irlanda.

Skorupski e Krejci sono convocati rispettivamente per Polonia e Repubblica Ceca. Il portiere del Bologna domani giocherà in Slovenia contro i padroni di casa, mentre lunedì ci sarà l’impegno domestico contro l’Austria. Per Krejci invece sabato c’è il Kosovo e martedì il Montenegro. Lo riporta il Corriere dello Sport.