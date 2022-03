Cor Sport – Giornata decisiva per la presenza di Arnautovic

Oggi il tampone decisivo per la presenza o meno di Marko Arnautovic contro il Torino. Intanto Sinisa studia le alternative

Oggi giornata decisiva per Marko Arnautovic: l'austriaco verrà sottoposto al tampone e, in caso di negatività, potrebbe pensare ad un recupero in extremis per la partita di domani contro il Torino, almeno dalla panchina.

Sia Mihajlovic che i tifosi incrociano le dite per non dover rinunciare al capocannoniere della squadra in una partita così delicata, lui stesso vuole esserci a tutti i costi e in caso di negatività svolgerà già tutti i test fisici necessari a riprendere subito l'attività. La sua importanza per il gruppo è inenarrabile, ed anche averlo fuori ma a disposizione sarebbe importante, specialmente in uno scontro diretto tra due squadre che condividono obiettivi e posizionamento attuale in classifica. In caso di forfait, Sinisa Mihajlovic ha già messo al vaglio tutte le soluzioni alternative: il tridente offensivo sarà confermato con Musa Barrow ad agire da prima punta, con Sansone e Orsolini ai suoi lati, oppure potrebbe agire Sansone centrale con Barrow sull'esterno, per non dare punti di riferimento ad una difesa molto fisica e di marcatura come quella del Torino; un altra soluzione riguarda l'inserimento di Soriano come falso nueve, con Barrow e Orsolini ai suoi lati, un altro assetto che garantirebbe di non dare punti di riferimento.