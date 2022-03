Cor Sport – Futuro di Mihajlovic in bilico, potrebbe arrivare anche un grande dirigente

Il punto del Cor Sport

A oggi sono maggiori le probabilità che le parti si separino rispetto a quelle che continuano a convivere sotto lo stesso tetto, e ciò nonostante Sinisa abbia ancora un anno di contratto, ma a oggi, perché tra due mesi certe scelte potrebbero essere rivisitate. I rapporti tra il mister e Fenucci sono buoni, ma non si può nascondere come Mihajlovic non abbia per niente gradito l’allontanamento di Walter Sabatini. Non ci sarebbe da sorprendersi se l’abile e scaltro Fenucci proponesse un anno in più di contratto a Sinisa, perché guardandoci attorno le alternative sarebbero ben poche.

Ultimo punto: il Bologna sa di avere la concreta possibilità di portare a Casteldebole uno dei migliori operatori di mercato del nostro calcio, e non sarebbe male per iniziare un nuovo percorsa a Bologna. Per il momento, per correttezza, non è opportuno fare nomi e cognomi, scrive il Cor Sport, e va aggiunto che non chiederebbe un budget particolarmente alto per lavorare.