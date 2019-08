Cor Sport – Finalmente si gioca al Dall’Ara

I tifosi hanno accompagnato il Bologna fin dalle prime battute del precampionato, numerosi già a Castelrotto, circa tremila, e in molti sono anche arrivati fino in Austria. A causa dei lavori allo stadio Dall’Ara però i rossoblù non sono riusciti a disputare amichevoli in casa e per la gara contro il Pisa è stata necessaria l’inversione di campo. Lungo tutta l’estate i tifosi del Bologna hanno fatto sentire la loro vicinanza alla squadra e soprattutto a Sinisa Mihajlovic, che, sorprendendo tutti, ha acceso l’entusiasmo del suo pubblico presentandosi al Bentegodi, una gioia che non può essere intaccata dal pareggio contro l’Hellas.

Venerdì c’è la Spal e il Bologna giocherà la prima partita in casa della stagione 2019/2020, l’attesa si è tradotta in un’affluenza degna di nota: già ieri erano 22.000 i biglietti venduti. Prende quota anche l’idea di una coreografia speciale in vista del debutto dei rossoblù al Dall’Ara, più nello specifico per omaggiare Mihajlovic. La campagna abbonamenti invece è da record, domani chiuderà, ma intanto sono state sottoscritte più di 15.000 tessere, risultato che non si raggiungeva dalla stagione 2003/2004. Lo riporta il Corriere dello Sport.