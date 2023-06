Cor Sport – Ferguson ritrova il Lecce: Corvino lo avrebbe voluto in Salento

Come ricorda il Corriere dello Sport, nella passata sessione estiva di calciomercato Bologna e Lecce hanno battagliato per conquistare il centrocampista scozzese. Alla fine Sartori e Di Vaio vinsero la sfida, riuscendo a strappare questo talento a Corvino, che per primo lo aveva desiderato. Da quel momento in avanti, la stagione di Ferguson è andata in crescendo partita dopo partita, mese dopo mese. È stato uno dei calciatori rivelazione della Serie A, con sei gol messi a segno in campionato e domenica sera concluderà la stagione proprio in casa del Lecce.