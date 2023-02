Cor Sport – Febbre per Sansone, Sosa-Soumaoro per affiancare Lucumi

Non sarà un Bologna tanto diverso da quello vittorioso al Marassi di Genova. Squadra che vince non si cambia? Forse, ma è anche vero che non si inseriscono in campo giocatori non ancora totalmente pronti: Sansone, nonostante sia un recupero importante dal punto di vista tattico (Barrow, già adattato al ruolo, è l'unica punta rimasta) non dovrebbe partire dal primo minuto. Soffre della stessa febbre di Orsolini, dovrebbe smaltirla ma complica un suo ruolo da titolare nella partita di domenica. Per Soumaoro invece nessun problema specifico. È ancora in ballotaggio con Sosa per un posto dall'inizio in campo, ma la sensazione è che per affrontare Lukaku e Lautaro si opterà per l'esperienza del francese. A proposito di esperienza, Gary Medel dovrebbe partire ancora dalla panchina.