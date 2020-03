Cor Sport – Ecco quale potrebbe essere il primo campionato a ricominciare

Il Coronavirus ha colpito tutti, nessuno escluso. Il mondo del calcio è in seria difficoltà, ma più di tutti lo è quello italiano. Subito dopo la Cina, l’emergenza sanitaria è scoppiata in Italia. A detta dei più, la nostra penisola sarebbe due settimane avanti rispetto al resto d’Europa. Ergo, potremmo uscirne prima dei nostri vicini.

Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, questo dovrebbe ripercuotersi anche sui campionati. Fronteggiando prima la situazione, ed uscendone prima, la Serie A potrebbe esser il primo campionato europeo – almeno tra i Top 5 – a ritornare in campo. L’Italia starebbe toccando il picco, mentre questo avverrà non prima di altre due settimane in Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. Ipoteticamente, Ligue 1, Liga, Bundesliga e Premier League potrebbero tornare sugli schermi dopo la Serie A. Al momento, però, è impossibile fare qualsiasi tipo di previsione.