Cor Sport – È un Dall’Ara da record contro l’Inter: oltre 26mila tifosi

Una classifica come non si vedeva da tempo, un percorso saldo e in ascesa, un sogno chiamato Europa e un avversario illustre. Con tutti questi fattori, impossibile non aspettarsi un Dall'Ara gremito e trascinante questa domenica a mezzogiorno. Un ribaltamento totale rispetto alle premesse con Thiago Motta, che aveva raccolto qualche fischio già dopo le prime uscite.