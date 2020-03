Cor Sport – Dzemaili: “Ora il mondo deve seguire la Cina”

Blerim Dzemaili ha lasciato l’Italia e Bologna in inverno, scegliendo lo Shenzen di Donadoni. Il centrocampista svizzero ha accettato il trasferimento in Cina nonostante l’esplosione dell’emergenza dovuta al Coronavirus. L’ex capitano rossoblu spiega quindi, ai microfoni del “Corriere dello Sport”, come la Cina ha risolto in maniera drastica il problema.

“Qui il virus è stato sconfitto sigillando tutte le case, e alla fine hanno avuto ragione loro. Sono felice di essere qui. Ogni sacrificio è giusto se serve a salvare la vita delle persone – ammette Dzemaili, che infine conclude – Ora tutto il mondo deve seguire la Cina“.