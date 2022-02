Cor Sport – Duello di titolarità tra Soumaoro e Bonifazi

Soumaoro e Bonifazi per un posto in difesa

Duello per strappare una maglia da titolare in difesa . Si tratta di una staffetta continua tra Soumaoro e Bonifazi. Contro lo Spezia il titolare era Bonifazi, mentre con la Salernitana è stato preferito Soumaoro. I due difensori sono costantemente sotto la lente d’ingrandimento di Sinisa, soprattutto in allenamento.

Bonifazi è stato utile alla crescita di Soumaoro: Adama ha capito che il posto andava conquistato giorno dopo giorno, non era più come l’anno scorso. L’arrivo di un altro difensore ha alzato il livello in generale. L’inizio di campionato non è stato facile per Soumaoro. Inizialmente il titolare era Bonifazi, Soumaoro è entrato alla sfida numero sette contro la Lazio, e di fatto non è quasi più uscito.