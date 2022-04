Cor Sport – Doppio dubbio: Soriano e la fascia destra

I dubbi verso lunedì

Oggi si inizia a preparare il posticipo di lunedì sera contro il Milan. I giocatori rientrati delle rispettive nazionali tra mercoledì e giovedì saranno pronti ad allenarsi grazie alle terapie e al lavoro di scarico svolto ieri. Certa è l’assenza di De Silvestri, mentre per quanto riguarda Soriano non è mai riuscito ad allenarsi in gruppo dopo l’Atalanta: verrà valutato e poi sarà presa una decisione sul suo eventuale impiego a Milano. Intanto Mihajlovic, dalla sua stanza d’ospedale, seguirà tutte le sedute di allenamento, come ha dichiarato De Leo alla BfcTv: “Il mister è sempre collegato tramite le telecamere del centro tecnico e segue tutte le sedute di allenamento. Poi sia prima che dopo ci sentiamo via Skype per un confronto, utile per fare il punto della situazione".