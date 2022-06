Cor Sport – Dijks lascerà probabilmente il Bologna in estate

Dopo alcune riflessioni, anche Mitchell Dijks lascerà il Bologna in questa sessione estiva di mercato. L’olandese vorrebbe restare in Italia. L’Empoli si era fatto sentire a gennaio, in un momento complicato per il giocatorre in rottura con...

Redazione TuttoBolognaWeb

Dopo alcune riflessioni, anche Mitchell Dijks lascerà il Bologna in questa sessione estiva di mercato. L’olandese vorrebbe restare in Italia. L’Empoli si era fatto sentire a gennaio, in un momento complicato per il giocatorre in rottura con Mihajlovic. Poi il restauro del rapporto, e anche a livello di prestazioni un finale in crescendo. Il vero problema di Dijks da quando è arrivato a Bologna è stata la sua continuità: l’esterno sinistro è stato assiduamente tormentato da infortuni giocando 78 partite dal 2018 a oggi, e rimanendo fuori per 56, oltre ad altre esclusioni per scelta tecnica. Il Bologna potrebbe accettare offerte da 2-3 milioni anche perchè l’olandese andràin scadenza nel 2023. A oggi nessuna offerta ma c’è tempo e Dijks potrebbe approdare in nuove realtà in cui potrebbe tornarne a giocare con continuità. Visto il nuovo progetto rossoblù, sembra difficile che Dijks possa rimanere a Bologna.