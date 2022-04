Cor Sport – Dijks-Kasius: sfida olandese sulla fascia

Entrambi sono in ottima forma

Dopo le strigliate di Mihajlovic, le panchine e alcune prestazioni sottotono, contro il Milan si è rivisto il vero Mitchell. L’olandese però dovrà ancora impegnarsi tanto per riconquistare la fiducia del club e convincere la società a prolungargli il contratto in scadenza a giugno dell’anno prossimo. Anche perché c’è un altro olandese che scalpita: Kasius. Il giovane, arrivato nel mercato invernale, sta facendo di tutto per mettersi in mostra e dimostrare di meritare più spazio. A San Siro Dijks ha giocato dal primo minuto e anche per la partita di domani sera contro la Sampdoria sembra favorito rispetto al connazionale per una maglia da titolare.