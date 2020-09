Cor Sport – Difesa: reparto sotto esame

In attesa di nuovi rinforzi, si punta Lyanco ma non è detto si riesca a prendere, Mihajlovic lavora a Casteldebole con gli uomini che ha a disposizione.

Dopo 33 partite di campionato consecutive con almeno un gol preso, la difesa è il reparto sotto esame e il Corriere dello Sport riporta quelle che sono state le prove svolte al Niccolò Galli in questi giorni. Si lavora per coppie come centrali, Bani e Denswil da una parte, Tomiyasu e Danilo dall’altra, con Medel fuori per infortunio due o tre settimane e comunque squalificato per la prima a Milano. Sulle fasce, il neo arrivato De Silvestri e la certezza Dijks hanno provato con la coppia composta dal giapponese e dal brasiliano.