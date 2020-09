Cor Sport – De Silvestri, primo giorno in gruppo

Finalmente De Silvestri. In attesa del comunicato che ufficializzerà la firma del laterale destro con il Bologna, oggi l’ex Torino sosterrà il suo primo allenamento insieme ai suoi nuovi compagni. Il via libera è arrivato dopo che i tamponi a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi ricorda come De Silvestri abbia sostenuto le visite mediche già da una settimana, durante la quale ha continuato ad allenarsi a Bologna mentre i suoi compagni svolgevano il ritiro di Pinzolo. Chiaramente la sua condizione fisica non può essere quella ottimale, per questo ogni allenamento sarà importante per fargli ritrovare brillantezza e per mettersi così in pari con i suoi nuovi compagni. Nelle idee di Sinisa De Silvestri sarà titolare sulla fascia difensiva destra, con Tomiyasu che quindi scalerà a fare il difensore centrale.