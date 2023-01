Cor Sport – Contro la Roma Motta riparte dai suoi uomini chiave

Come analizza il Corriere dello Sport, Thiago Motta vuole ripartire nel segno della continuità, con il suo 4-2-3-1. Il Bologna viene da quattro vittorie in cinque partite in Serie A prima della sosta per il mondiale e vuole continuare questo percorso anche nella seconda parte di stagione.

Si parte subito con il botto. Una trasferta molto difficile, sul campo di una big come la Roma, con 60mila tifosi a sostenere i giallorossi. Per questo il tecnico italo-brasiliano punta sulle proprie certezze e sui suoi uomini chiave. Il capofila è Marko Arnautovic, leader tecnico e capocannoniere che dovrà fare gli straordinari, viste le assenze di Barrow e Zirkzee. A sostenerlo ci saranno Soriano e, probabilmente, Orsolini. Il capitano è tornato quello che ricordavamo nelle stagioni scorse, finalmente al centro del progetto tecnico del mister. Lui agirà sul settore offensivo di sinistra mentre a destra c'è concorrenza. L'allenamento di oggi e la rifinitura di domani scioglieranno ogni dubbio a Thiago Motta. Per ora sembra in vantaggio Orso su Aebischer, per una maglia da titolare. A seconda della strategia che l'allenatore sceglierà di adottare, giocherà l'uno o l'altro. I tre ruoli chiave del centrocampo sono in mano a Medel, Dominguez e Ferguson. Tre punti fermi nello scacchiere rossoblù, che, attraverso la manovra e la sostanza, cercheranno di imbrigliare la Roma di Mourinho.