Cor Sport – Come arriva la Spal al derby

La Spal, nonostante la sconfitta con l’Atalanta dopo essere andata in vantaggio per 2-0, si appresta ad affrontare il Bologna al Dall’Ara. I tifosi estensi hanno risposto presenti, sono 3000 i biglietti venduti e il settore ospiti è di fatto esaurito. Il mercato della Spal si è riacceso in vista del derby, è stato dato l’annuncio dell’acquisizione in prestito di Arkadiusz Reca, prelevato proprio dalla stessa Atalanta e chiamato già a scendere in campo dato l’infortunio di Fares.

Ha parlato anche il neo acquisto Tomovic, chiamato a mettere la sua esperienza in gioco per ottenere la salvezza: “Sono impaziente di poter fornire anche il mio contributo per la salvezza, rimettendomi in gioco dopo l’infortunio all’adduttore, del tutto assorbito. Mi trovo a mio agio nella difesa a tre, portando l’esperienza maturata in Serie A. Mi hanno impressionato la grande organizzazione societaria e l’unione del gruppo, si vede che lo spogliatoio è sano.”