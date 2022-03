Cor Sport – Città e tifosi spaccati

Umori diversi dopo la sconfitta contro l’Atalanta

La tifoseria è spaccata in due: una parte molto critica con squadra e società mentre l’altra con i rossoblù sempre e comunque. Una divisione evidenziata già qualche settimana fa con diversi striscioni esposti fuori da Casteldebole: quando alcuni gruppi della curva avevano contestato la squadra mentre altri si erano espressi in loro difesa. Al termine della partita con l’Atalanta una buona parte della tifoseria ha fischiato sia la squadra sia la dirigenza. Per ora l'unica cosa che tiene insieme tutte le parti del tifo è l'attesa della fine del campionato per scoprire quali saranno le decisioni del presidente Saputo in vista della prossima stagione.