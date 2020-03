“E’ impossibile riprendere il campionato. A me non interessa più nulla. Dobbiamo iniziare a pensare all’anno prossimo. Non si può più giocare, serve realismo. Abbiamo perso un terzo del campionato, quindi propongo di tagliare un terzo di tutto: stipendi dei giocatori, diritti televisivi, tasse. E’ il modo più facile per aggiustare le cose. Lotito vuole lo scudetto? Se lo prenda. E’ convinto di avere una squadra imbattibile, lasciamoglielo credere. Discorso chiuso”.

