Cor Sport – C’è anche il tema arbitri, da rivedere le designazioni

Oltre ai sei gol presi, che sicuramente rendono meno credibile la protesta, in casa Bologna in questi giorni si parlerà anche di arbitri.

'Se il Bologna questa partita l’avesse persa 2-1 o al massimo 3-1, sì, avrebbe potuto dare anche la colpa a Colombo per la sconfitta, ma prendendone 6 (e potevano essere 7, 8, 9 o 10) chi ti può credere quando racconti che questo arbitro non è assolutamente pronto per la serie A?' scrive Stadio.