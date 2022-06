Cor Sport – Campagna abbonamenti: serve il colpo dell’estate

Nel primo giorno di apertura della nuova campagna abbonamenti <<Passione senza limiti>> oltre 3000 tifosi del Bologna si sono riabbonati per la prossima stagione. Sono già stati sottoscritti un terzo degli abbonamenti di oltre 7 mesi...

Redazione TuttoBolognaWeb

Nel primo giorno di apertura della nuova campagna abbonamenti <<Passione senza limiti>> oltre 3000 tifosi del Bologna si sono riabbonati per la prossima stagione. Sono già stati sottoscritti un terzo degli abbonamenti di oltre 7 mesi fa, quando a novembre venne data la possibilità di tesserarsi per le restanti 13 partite casalinghe. Il fatto che la società non abbia alzato il prezzo è sicuramente un incentivo: i prezzi di Kid Stand e tribuna coperta sono stati addirittura abbassati. Inoltre è arrivato Sartori, ma saranno decisivi i risultati sul campo.

Bologna ha una piazza di tifosi fedeli che vanno allo stadio, ma per ampliare il pubblico la società dovrebbe portare un fuoriclasse. Quando arrivò Mattia Destro nel 2015, una folla lo accolse al suo arrivo, così come successo per Marko Arnautovic.

Il Bologna, nella passata stagione, contando anche le restrizioni Covid, ha contato 9mila abbonati e 14790 paganti di media, classificandosi al nono posto per presenze come tifoseria in Serie A. Nel 2019/20, prima dello scoppio della pandemia, furono sottoscritti 15375 abbonamenti.