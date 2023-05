Cor Sport – Buscè, il doppio ex di Empoli e Bologna che ha scoperto Baldanzi

Empoli-Bologna sarà una gara speciale per Antonio Buscè, doppio ex della gara. Come racconta il Corriere dello Sport, l'ex calciatore campano ha vestito entrambe le maglie delle squadre, divenendo idolo per gli empolesi e apprezzato dai bolognesi. Oggi allena la primavera degli azzurri, focalizzandosi nella crescita migliore possibile dei talenti che circolano in Toscana. Uno dei nomi più conosciuti? Tommaso Baldanzi, gioiellino della prima squadra.