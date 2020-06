Bozza d’intesa per la proroga dei contratti

Sembra possa essere stata raggiunta nelle scorse ore una prima intesa per il prolungamento dei contratti per la stagione 2019-20. La Figc infatti starebbe in segreto lavorando con tutte le parti in causa: Serie A, B, Lega Pro, Aic e Aiac, per preservare le rose della stagione in corso. Il protocollo d’intenti sembra a buon punto.

Se il documento fin qui stilato venisse firmato da tutte le parti in causa, allora l’accordo definitivo potrebbe venire firmato a breve. Questa unione di intenti renderà il resto della strada verso il documento “salva rose” finale. In Serie A sono 144 i contratti che verranno influenzati da questo decreto, tra giocatori in prestito e in scadenza di contratto. In casa Bologna gli unici casi sono Palacio e Danilo, entrambi in scadenza di contratto.