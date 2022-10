Bologna – Bonifazi solo nel 2023

In un contrasto di gioco domenica contro il Lecce, il difensore si è procurato uno stiramento al collaterale mediale del ginocchio destro. Dovrà stare fermo tre settimane che significa probabilmente rientrare solo nel 2023 dopo la sosta mondiale. C'è forse una piccola possibilità di provarci per il match contro il Sassuolo, ultima prima della sosta, ma con tutte le cautele del caso senza evitare rischi. Un inciampo sfortunato e che non ci voleva nella carriera del 26enne Bonifazi che con Thiago Motta stava trovando la sua dimensione da titolare e senza sfigurare.