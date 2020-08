Cor Sport – Bologna, nessuna rivoluzione: Mihajlovic riparte dalle certezze

La linea scelta dal Bologna è quella della continuità.

Continuità di risultati, decisamente in crescita dall’arrivo di Mihajlovic, e continuità nello stile di gioco. Il modulo per la prossima stagione resterà il 4-2-3-1, con Soriano che sarà chiamato al solito e dispendioso lavoro di raccordo tra attacco e centrocampo. L’idea è sempre la stessa: difesa a quattro e centrocampo a tre in fase di non possesso, difesa a tre in fase di possesso. Sinisa punta a migliorare la fase difensiva, dove però il problema, più che l’organizzazione, sono i singoli: manca la tecnica e l’attenzione giusta per svolgere il lavoro che richiede l’allenatore. Sul mercato Sabatini e Bigon si stanno dando da fare per portare rinforzi. Lo riporta il Corriere dello Sport.