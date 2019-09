Cor Sport – Bologna, i giovani in cerca di gloria

Quello uscito dall’ultima sessione di mercato è un Bologna giovane, che però non ha abbandonato la propria spina dorsale esperta. Sono tre i giovanissimi unitisi alla rosa rossoblu in questa sessione: Tomiyasu, Skov Olsen e Schouten. Una squadra che però nei suoi undici titolari è ampiamente sostenuta dai suoi membri più navigati.

I giovani però scalpitano e se Tomiyasu ed Orsolini sono già insostituibili, Svanberg, Skov Olsen e Schouten aspettano la propria chance. Il centrocampista olandese in particolare sembra volere inserirsi nelle gerarchie rossoblu al più presto. Da tenere presente quando si parla dei giovani del Bologna anche Lappalainen e Dominguez, future potenziali pedine dello scacchiere rossoblu. Intanto senza i sei nazionali, il Bologna ha proseguito gli allenamenti, differenziato per Orsolini, Denswil e Sansone, che sfruttano la sosta per recuperare da qualche piccolo acciacco fisico.